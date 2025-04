Pabllo Vittar divulga as primeiras cidades que vão receber o “Club Vittar”

Amores, estava me refrescando nas piscinas do Hotel Fasano, quando a amiga do bairro Saúde me contou que a icônica Pabllo Vittar trará, para a cidade, o aguardado “Club Vittar”, onde ela vai assumir as pick-ups para tornar a noite dos fãs inesquecível. Amores, não sei vocês, mas quando fiquei sabendo desse fato… Fui correndo garantir meu ingresso para dançar como se não houvesse amanhã. Adoro!

Acontece que a cantora Pabllo Vittar anunciou as duas primeiras datas do projeto “Club Vittar”, evento exclusivo em que será DJ. Ainda nesta semana, fãs de São Paulo e Rio de Janeiro vão curtir o aguardado set da artista, que vai comandar as pick-ups ao som das músicas que embalaram sua carreira e sua vida.

De acordo com a cantora, o novo projeto musical vai excursionar pelo Brasil.

“A cultura clubber está presente na minha vida, é uma referência para mim e foi o tema do meu bloco de carnaval deste ano. Estou desenvolvendo este projeto há um tempo e agora vou viajar pelo Brasil mostrando para os meus fãs outra faceta minha”, destacou.

Com o “Club Vittar”, o objetivo de Pabllo é mostrar sua versatilidade que já transicionou por diversos gêneros musicais e segue moldando sua autenticidade artística.

Sobre a nova fase, Pabllo Vittar finalizou: “Estou muito feliz e quero todo mundo me acompanhando.”

Em São Paulo, a apresentação será realizada na próxima sexta-feira (18), na Zig/Usine, na Barra Funda. Enquanto o Rio de Janeiro vai receber a cantora no sábado (19), no The Home, Bairro Saúde.