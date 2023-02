Ovo com casca? Ivete Sangalo dá conselho para Sabrina Sato: “Boto coisa pior na boca”

Momento foi gravado nos bastidores do The Masked Singer Brasil e ela ainda diz para Sabrina que o tal ovo não arranha a garganta

Se tem Sabrina Sato e tem Ivete, eu tô junto nessa, né? As duas musas viraram o momento na web após estarem juntas no The Masked Singer Brasil, na Globo. Em um momento divertido das duas, Ivete aconselha ela a comer pelo menos um ovo do dia com casca, claro que o momento foi usado para Veveta mostrar que tem um humor pra lá de divertido.

“Quando vocês comem ovo, pelo menos um do dia, coma com casca”, indica ela, que recebe a pergunta de Sabrina: “Não arranha a garganta?”.

A resposta já estava na ponta da língua e a cantora dispara: “Não, boto coisa pior na boca”.