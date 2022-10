“Orçamento secreto é uma propina institucionalizada e oficializada” diz Alexandre Frota no podcast “Focus 23”

O ex-deputado também falou sobre a famosa “Máfia da Noite”.

Gente, antes da eleição do último domingo (02),o ex-deputado federal e ex-candidato à vaga para deputado estadual por São Paulo nesta eleição, Alexandre Frota (PSDB), concedeu uma entrevista , para o podcast “Focus 23” com os apresentadores Jaime Marcelo e Roger Chedid. Entre os vários assuntos, ele revela detalhes sobre o orçamento secreto e a emenda impositiva.

Durante a entrevista, que foi ao ar no último dia 29, o ex-deputado explicou em detalhes como funciona o suposto orçamento secreto na câmara dos deputados federais em Brasília. “O nosso país proporciona isso, as pessoas se aproveitam da morte, se aproveitam se aproveitam do momento que a coisa tá acontecendo pra poder ganhar dinheiro de alguma forma, haja visto por exemplo o que está acontecendo agora com o orçamento secreto que é uma propina institucionalizada, que é uma propina oficializada, onde deputados pressionado pela imprensa e boa parte da sociedade vieram a público revelar …”.

Além do assunto orçamento secreto, na entrevista, Alexandre falou sobre a “Máfia da Noite” e as denúncias das baladas secretas que funcionavam durante o período da pandemia, inclusive a que encontrava o jogador do Flamengo Gabriel Barbosa, afirmando: “Eu fui um baladeiro. Eu conheço a Máfia da Noite e nós esbarramos nela”.

