“Oportunidade de conhecerem Dudu de verdade”, dispara Dudu Camargo sobre convite para A Fazenda

Dudu Camargo falou sobre a possibilidade de ir para dentro do reality da Record e não discordou da ideia de fazer parte do casting. O ex-SBT disse que o reality seria uma oportunidade para que ele mostre o seu lado pessoal que ninguém conhece ainda.

“Falam várias coisas (sobre mim). Alguns falam que eu vou para ‘A Fazenda’, outros que eu vou para a política, então, eu pergunto: Onde vou ajudar mais pessoas na ‘Fazenda’ ou na política? Lá (no reality), eu vou me ajudar, porque com R$1,5 meio, o que eu não poderia fazer”, disse ele em entrevista ao Pânico, onde falou também sobre a jornada com apresentador do Primeiro Impacto, até a demissão polêmica.

O ex-apresentador do SBT, contou que ainda não havia recebido outras propostas para apresentar programas da mesma forma que fazia na emissora, e garantiu que não foi convidado para o reality da Record, como foi especulado: “Não recebi convite nem neste ano, nem no outro. Mas, seria uma oportunidade das pessoas conheceram o Dudu de verdade”.