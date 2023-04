Only Fans ou vôlei? Key Alves promete focar no trabalho

POST PATROCINADO

Após término com Gustavo Cowboy, a produtora de conteúdo adulto e jogadora de vôlei promete investir na carreira

Olha ela! Key Alves tem dado o que falar após o seu término com Gustavo Cowboy, os fãs do casal ainda tentaram empurrar o romance com a barriga, mas não vingou. A musa pareceu bem abalada no início, mas agora já promete focar na sua carreira, o que não deixa de ser uma dúvida: no Only Fans ou no vôlei?

“Foca na sua carreira. Ela não vai acordar um dia dizendo que não te ama mais”, dizia a mensagem compartilhada pela nova solteira.

Claro que a mensagem veio acompanhada de uma foto sensual, então tudo indica que a carreira de produção de conteúdo adulto vai sofrer algumas boas alterações para causar.