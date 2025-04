Onde fica a Fazenda Meteoro, imóvel de Luan Santana?

Gente, estou aqui na minha cama queen master me recuperando de uma ressaca fortíssima após uma noite regada de open bar com os meus amigos, quando recebo uma mensagem da minha amiga de Copacabana sobre o Luan Santana.

Acontece que, o sertanejo comprou a fazenda Meteoro em março do ano passado na cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul e graças a esse novo empreendimento, ele deu um importante passo em direção ao setor agropecuário.

Esse investimento de Luan Santana é muito mais que concretizar um sonho familiar, mas também ressaltar o crescente interesse do cantor pela pecuária, um dos segmentos do agronegócio que mais desperta sua atenção. O imóvel que fica localizado a cerca de 132 quilômetros de Campo Grande, no coração do Pantanal sul-mato-grossense, leva o nome de um dos maiores sucessos da carreira do cantor, Meteoro, lançado em 2009. Além de ser uma homenagem à sua trajetória musical, o nome da propriedade também simboliza a ligação com suas origens familiares.

Para aprimorar suas operações rurais, o artista fechou uma parceria com a Baldan Máquinas e Implementos Agrícolas, empresa especializada em tecnologias para o setor agropecuário. Essa colaboração tem como objetivo otimizar a produção pecuária na Fazenda Meteoro, incorporando máquinas de última geração para tornar as operações mais eficientes e sustentáveis.

Nomear fazendas com títulos de músicas de sucesso é uma tradição bastante comum entre os sertanejos. Assim como Luan Santana, outros artistas, como Zezé Di Camargo, que chama sua fazenda de “É o Amor”, e Leonardo, com “Talismã”, utilizam suas propriedades rurais para criar uma conexão simbólica entre sua carreira musical e o campo, consolidando sua identidade no setor agropecuária

A Fazenda Meteoro é uma extensão do sucesso e das realizações de Luan Santana. Além de uma conexão com suas origens, a propriedade representa a crescente relevância do agronegócio para os artistas sertanejos. Como modelo de gestão responsável e sustentável, a propriedade serve de referência para outros produtores e reforça a importância da integração entre a música e o campo.

A escolha do nome “Meteoro” não é apenas para celebra o sucesso de sua canção, mas, simbolizar a trajetória pessoal e profissional de Luan Santana.