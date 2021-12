OMG! Carlinhos Maia vaza o próprio nude: corre aqui que eu te conto

Em seus stories Carlinhos Maia deixou escapar um nude.

O humorista estava reclamando dos produtos do marido no banheiro quando deixou escapar imagens da parte íntima

Os fãs de Carlinhos Maia ganharam o presente de Natal mais cedo esse ano. Enquanto fazia alguns stories no banheiro de casa, o humorista acabou não percebendo que deixou vazar imagens do pênis dele na câmera.

Foto: Reprodução.

Antes do grande momento, Carlinhos chama o marido e reclama dos sabonetes e produtos veganos no banheiro. Em meio a discussão do casal, o humorista não percebe que a câmera desce um pouco. Com isso, os fãs conseguiram dar uma breve olhada nas partes íntimas dele.

No Twitter, algumas pessoas brincaram dizendo que não queriam ter visto a cena, já algumas fãs gostaram bastante do que viram. “Carlinhos Maia pelado nos storys… o pior é que tem potencial, se mole já é assim imagine duro”, escreveu uma delas.

Foto: Reprodução.

Após alguns fãs alertarem o humorista, ele apagou o stories e disse para o marido: “Ainda me fez mostrar a rola em rede nacional. Minha rola [estava] encolhida, mucha, não é nem o que realmente é. Gente, pode mandar, todo mundo tem pinto, tem coisa, essa é a minha realidade”, disse ele