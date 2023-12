“Obrigada, Pai, por esse livramento”, declara esposa de Zé Neto após acidente

O cantor sofreu um acidente na noite de ontem (05), e fraturou três costelas após uma colisão na BR 153

Natália Toscano usou suas redes sociais para se pronunciar pela primeira vez após o seu marido, Zé Neto, sofrer um acidente de carro que acabou capotando o veículo e quebrando três costelas do cantor. O acidente aconteceu nesta terça (05) e Natália agradeceu a presença de Deus nas suas vidas e pelo livramento do marido.

“Obrigada, Pai, por esse livramento, por me sustentar e cuidar da minha família. Agradeço a todas as orações e mensagens”, começou Natália, que é casada com Zé Neto desde 2019, em uma publicação no seu Instagram que continha uma vela e um texto religioso.

“Zé está internado e ficará em observação essa noite. Passou por vários exames no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Teve alguns ferimentos no braço e três costelas fraturadas, mas com a graça do Nosso Senhor Jesus está bem, saudável e consciente”, completou a influenciadora. Vale ressaltar que o casal tem um casal de filhos, José Filho de seis anos, e Angelina de três.