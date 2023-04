O Rei do Gado: Os Mezenga e os Berdinazzi têm as terras trocadas, devido a uma confusão dos funcionários.

Nesse meio tempo, a Luana deixará a fazenda e voltará a viver como boia-fria, ao lado dos sem-terras.

Um ícone sempre será um ícone, não é mesmo? Diante disso, confira abaixo quais serão as próximas emoções que nos aguardam no reprise da novela O Rei do Gado. a essa altura do campeonato todos nós já sabemos qual cabeça dura a personagem de Patrícia Pillar (Luana) é na novela, porém, essa teimosia não a levará para lugar nenhum.

Mais uma vez no meio da troca de farpas entre a sua família biológica e a família a qual ela escolheu formar com Bruno Mezenga (Antonio Fagundes), Luana deixará a fazenda e buscará refúgio na vida de boia-fria, ao lado dos sem terras, que é liderado por Regino (Jackson Antunes).

E essa rixa, que já existe a tantos anos, só aumentará, pois além de estarem ligados por Luana e pelo filho que a mocinha está esperando, os inimigos decidirão comprar as suas antigas terras ao mesmo tempo, os tornando vizinhos novamente.

Porém, a compra não sairá como o planejado. Devido a uma confusão dos funcionários Bruno acabará ficando com as terras que era dos Berdinazzi e Geremias com as terras que era dos Mezenga. Apesar de inicialmente essa confusão só trazer dor de cabeça para as famílias, ela será um grande passo para que eles finalmente selem a paz, permitindo que Luana crie o seu filho nas duas famílias.