O que Gisele comeu no camarote da Sapucaí?

Modelo escolheu beber água de coco enquanto observava o desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro

Tudo para a rainha das passarelas ao redor do mundo. O Camarote N1 foi abrilhantado pela presença de Gisele Bundchen, mas nada disso passou de um contrato com a musa que recebeu cerca de 10 milhões de reais para sua presença VIP. O que deu o que falar nas redes é que ela se alimentou de um macarrão instantâneo gourmet para matar a fome de uma barriga negativa.

Na descrição do alimento, dizia: linguini de Konjac com molho pesto e mussarela de búfala. De acordo com Lucas Pasin, ela escolheu beber água de coco durante seu contrato.

Apesar de tudo, Gisele estava animada com o seu trabalho no Rio, mas não deu muita trela para os jornalistas de plantão.