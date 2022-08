O que? Ficar sentado no vaso sanitário por muito tempo pode fazer mal à saúde, afirma médica

O hábito pode causar hemorróidas e outros problemas na região do ânus

Aquela escapadinha na hora do expediente para ler fofocas no banheiro vai ter que acontecer de outra forma, pois viralizou essa semana nas redes sociais o fato de que ficar muito tempo sentado no vaso sanitário, pode desencadear problemas para a região do ânus. A médica ainda diz que o período deve ser o necessário para fazer as necessidades fisiológicas, passando disso, pode gerar hemorroidas.

A explicação tem por base um nível diferente em relação ao resto da metade inferior do corpo que gera maior pressão nas veias da parte inferior do corpo.

Quero todas as minhas fofoqueiras com a saúde em dia e nada de ler as fofocas nessa coluna de qualquer jeito, hein? Aloca!