“O problema financeiro da Ana Hickmann tem mais relevância que a das Americanas, isto é bizzaro” exalta Alexandre

Genteeeee, Alexandre ficou pistola em como as pessoas estão preocupados em revirar toda a vida dele e de sua esposa, Ana Hickmann do que questionar o roubo milionário de 40 milhões que a Americanas fez? Segundo o Noticias da TV, a dívida do ex-casal está em cerca de uns 5 milhões. Indignado, ele deixou claro o quão bizarro acha toda essa situação que está vivendo com suas finanças serão divulgadas na mídia dia após dia.