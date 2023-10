O perrengue que quase fez Patricia Poeta perder o show do filho no Tomorrowland

A apresentadora ficou presa no engarrafamento a caminho do festival e só consegui assistir a parte final do show.

Minha gente, olha só que perrengue que a apresentadora Patricia Poeta passou para poder assistir o seu filho se apresentando no festival de música eletrônica Tomorrowland. Assim que terminou as gravações do programa Encontro desta quinta-feira (12), Poeta viajou com destino ao Parque Maeda, em Itu, interior de São Paulo, para ver o jovem DJ tocar no evento.



Entretanto, ela acabou ficando presa no transito devido aos fortes temporais que ocorriam no estado paulista na noite de ontem e por isso, chegou atrasada à apresentação do filho, mas conseguiu chegar a tempo de assistir a parte final do show.



“Eu não acredito que estou há três horas e meia dentro de uma van. Não consegui chegar ainda ao evento. Estava louca, ansiosa para ver o meu filho tocar no Tomorrowland Brasil, mas a estrada parou. Estamos vendo trechos de vídeo. Vamos ver se conseguimos chegar a tempo [de vê-lo no palco].”