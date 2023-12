O palco do Café de La Musique Maceió, em Maceío, pegou fogo na noite deste sábado (30) durante evento de Réveillon realizado no espaço

Genteeee, olha só que tragedia que aconteceu na noite deste sábado (30) lá em Maceio. Parece que um incêndio interrompeu um show no Cafe de La Musique, no bairro da Pescaria, em Maceió. Mas apesar de todo susto, não há registros de feridos.

Segundo o jornal Extra, as testemunhas contaram que o fogo começou por volta das 23h, durante a apresentação do Dj Kvsh. Tudo indica que os fogos de artifício que faziam parte da apresentação atingiram uma estrutura de palha instalada para ornamentação do palco, dando início ao fogo.

A dupla Hugo e Guilherme, que se apresentaria em seguida, teve sua participação suspensa devido ao acontecido.

A direção do Cafe de La Musique Maceió divulgou uma nota lamentando todo o ocorrido e também afirmou que devido ao incidente o evento foi cancelado. Leia na íntegra:

O Cafe de La Musique Maceió vem, por meio da presente, informar que hoje, 30/12/2023, durante o 3º e último dia da Semana de Réveillon 2024, ocorreu um incidente no palco principal que veio a danificar parte da estrutura.

Ressaltamos que nossa equipe agiu prontamente para evitar danos significativos, havendo apenas danos materiais. Lamentavelmente, devido ao ocorrido, tornou-se inviável a continuidade do evento.

A prioridade foi a segurança de todos nossos clientes, equipe e colaboradores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agradecemos a compreensão e apoio neste momento delicado.