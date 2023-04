“O pai assumiu desde que você disse que era dele!”, dispara avó de Vitão

Avó do cantor não aguentou e comentou a publicação de Suellen Gervásio, que já pode ser considerada a possível mãe da filha de Vitão

Foi só a web começar a investigar que Suellen Gervásio poderia ser a mãe da filha de Vitão, que não demorou muito para que a avó do cantor desse com a língua nos dentes. Na publicação em que Suelen fala sobre a sua filha, a matriarca da família questiona que ela se coloca sozinha na situação, como se o pai não tivesse dado o apoio necessário diante do fato.

“Hoje eu tenho a certeza de que você é a pessoa mais certa da minha vida… Mamãe está aqui tentando cuidar de tudo para a sua chegada, mas por enquanto somos só eu e você”, escreveu Suelen.

Logo após a publicação, a avó de Vitão comenta: “Somos só eu e você? Como assim? Você já envolveu a família toda! O pai assumiu desde o resultado do exame de gravidez! Desde que você disse que era dele!”, disparou.