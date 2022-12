“O Natal dela foi estragado pelo ano dela”, dispara Fábio Porchat sobre Gkay

Humorista quebrou o silêncio sobre piada envolvendo o nome da empresária e Jô Soares no ‘Melhores do Ano’

Fábio Porchat deu a cara a tapa em live no Instagram e não escondeu o que pensa sobre Gkay, dando sua opinião sincera sobre o ano da influenciadora e o boato de que teria estragado o natal da empresária. Fábio disse que quem estragou o Natal foi ela mesma, resultado de tudo que aconteceu esse ano envolvendo o seu nome.

“Não teve nada disso, não forcem a barra, eu sei que é Natal e falta assunto. Eu acho que o Natal dela foi estragado pelo ano dela. A Gkay foi uma entrevista estranhíssima na Tatá Werneck, muito ruim mesmo, que virou motivo de chacota e todo mundo caçoou dela. A Gkay fez um filme que foi um fracasso de público, fracasso de cliente, que é na Netflix… E eu não tô aqui dando minha opinião não, porque eu não vi o filme, mas tô dizendo o que falaram. Ela foi muito criticada como atriz, isso deve ter abalado ela”, iniciou.

E não parou por aí, porque Fábio ainda trouxe à tona os boatos de que ela não sabe trabalhar com produção. “Ela recebeu um monte de notícias dizendo que ela maltrata as pessoas, que ela trata mal funcionários, que ela trata mal a produção, que ela é uma estrela, que ela não sabe lidar com produção. Relatos de colegas, de atores, comediantes dizendo que ela é insuportável, que não tem como trabalhar com ela. Tudo isso fez o Natal dela, um Natal miserável”, disparou.