“o maior ‘foda-se’ para todas as conversas sobre o meu corpo, declarou Nicola Coughlan ao pedir para ficar “muito nua” em Bridgerton 

Aiiii que tudooooo, gentee! Eu não sei vocês, mas achei maravilhoso que a atriz Nicola Coughlan, intérprete da Penelope Featherington e protagonista da recém-lançada 3ª temporada de Bridgerton confessou que pediu para ficar “muito nua” como uma resposta ao body shaming que tem recebido desde a estreia na série de sucesso da Netflix. Normalmente, as produções só exibem cenas de nudez com corpos dentro do padrão.

“Eu, especificamente, pedi para algumas falas e momentos serem incluídos. Há uma cena em que estou muito nua na câmera, e foi uma ideia minha, minha escolha”, contou .

“Parecia o maior ‘foda-se’ para todas as conversas sobre o meu corpo. Foi incrivelmente empoderador. Eu me senti linda naquele momento e pensei: ‘Quando eu tiver 80 anos, quero olhar para trás e lembrar como eu estava gostosa para caralho.'”

Bridgerton fala sobre as aventuras de oito irmãos, membros de uma família aristocrata inglesa, em sua busca por amor. As duas temporadas iniciais de Bridgerton adaptaram os livros “O Duque e Eu” e “O Visconde que Me Amava”, focados Daphne Bridgerton e Simon Basset ; e Anthony Bridgerton e Kate Sharma, respectivamente.

Nessa nova temporada, o foco é no relacionamento entre Penelope Featherington e Colin Bridgerton, que veem a sua amizade se transformar em amor. Dividida em duas partes, os quatro primeiros episódios da 3ª temporada já estão disponíveis na plataforma desde quinta-feira (16), mas os demais irão estrear apenas em 13 de junho.