O extremamente hetéro top, Gustavo está na casa de vidro do ‘BBB22’

Depois do extremamente bonito, vem aí o extremamente hétero top — que por ser loirinho parece o cantor Belo. O novo participante da casa de vidro do ‘BBB22’, Gustavo Marsengo, diz ter orgulho de ser chamado de “hétero top”, afinal, segundo ele, é isso que ele é. Corageeeem!

O novo participante da casa de vidro do ‘BBB22’, Gustavo Marsengo, diz ter orgulho de ser chamado de “hétero top”

Na chamada, ele revelou que tudo que ele tem para dizer, ele fala na cara, inclusive sendo chamado de “Justiceiro” pelos amigos. Não por ser bacharel em Direito, mas por ser sincero e não ter medo de ser afrontoso.

Ainda revelou que odeia ficar com fome e isso pode causar-lhe alguns problemas de convivência. Além de que ele não é bonzinho, pois se ganhar a prova do anjo, não dará a próxima para amigo algum que estiver com saudade da família. Competitivo né?

Gustavo tem 31 anos e é de Curitiba (PR)

Gustavo tem 31 anos e é de Curitiba (PR). Demitido na pandemia, quando trabalhava no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, resolveu ser dono do próprio negócio e está investindo no ramo gastronômico: “É um fast food de porco”. Vai se dar bem com o Eli né? Vai que ele vira garoto propaganda…

E por que ele merece ganhar o reality show? “Porque faz muito tempo que um homem não ganha”. Ah tá!