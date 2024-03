O casamento secreto de Bruna Gomes e Bernardo Sousa em Portugal

Genteeeee, meu queixo caiu com esse babado que acabei de receber de uma amiga minha lá de Portugal. parece que a influenciadora Bruna Gomes e o piloto português Bernardo Sousa se casaram em Portugal nesta última semana. O casal se conheceu no Big Brother Portugal, e a troca de alianças veio aí para a alegria dos fãs.

A cerimônia de casamento civil do casal ocorreu em total sigilo na terça-feira (26), mas foi somente nesta sexta-feira, 29 de março, eles compartilharam nas redes sociais, um vídeo da celebração.

“Dia 26 de março foi a nossa cerimônia no civil. Deus sempre teve tudo escrito “, legendaram. No vídeo, o casal aparece com looks claros no terraço de um prédio, com vista para o mar.

Bruna já era bastante conhecida na mídia por ter tido um namoro de anos com o youtuber e empresário brasileiro Felipe Neto. Ambos, ficaram juntos por cerca de cinco anos e, até hoje, muitos boatos envolvendo o término são repercutidos até hoje.