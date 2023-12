“O casamento já não existia há muitos anos.”, diz Susana Werner após anunciar separação

A separação de Susana e do ex-goleiro da Seleção Brasileira Julio Cesar foi anunciada por ela neste domingo (10) por meio das redes sociais.

Genteeeeeee, esse é um casal que eu jamais imaginei que um dia anunciariam para o mundo que estão se divorciando. Pois é, meus amores, neste domingo (10), a Susana Werner anunciou o fim de seu casamento com o ex-goleiro da Seleção Brasileira Julio Cesar.

Ela contou que o término aconteceu há um mês, mas eles estavam se afastando há um tempo. “Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”, escreveu.

A loira afirmou que a separação não irá abalar a sua alegria pela vida e já tem planos para sua nova fase na vida. “Aqui não tem tempo para tristeza, não. Para mim, o choro dura uma noite mesmo, igual aquela música. Já tem um mês que estou separada. Um mês que estou tranquila e feliz, não parece, mas estou sim. Estou trabalhando muito, focando em mim, focando nas minhas coisas. E vou contando um pouco para vocês do meu diário de futura separada. Tem que levar tudo na esportiva, galera. Deve ser bom ficar sozinha. Estou começando a gostar disso aqui, já não lembrava mais o que era viver para mim mesma. Tudo tem um lado bom na vida”, afirmou.

Não podemos esquecer que Susana Werner e Julio Cesar viveram uma crise no relacionamento há alguns meses e chegaram a anunciar uma separação em maio deste ano. Porém, o término durou pouco tempo e eles reataram poucos dias depois. Agora, o fim definitivo foi decretado por eles.

Susana e Julio ficaram casados por cerca de 21 anos e tiveram dois filhos juntos, Cauet, de 20 anos, e Giulia, de 17 anos. Hoje em dia, ela mora em Lisboa, Portugal, e sempre seguiu o marido em sua carreira de jogador de futebol no exterior, deixando de lado a sua carreira como atriz de novelas no Brasil. Atualmente, ela é empresária do ramo da beleza e tem um salão de beleza em Portugal.