O casamento acabou mesmo? Ana Hickmann fala em lutar pelo filho, vida e negócios

A apresentadora do “Hoje em Dia” gravou um vídeo para o Instagram pela primeira vez após o ocorrido

Amoooores, A Ana Hickmann apareceu em seu perfil oficial do Instagram pela primeira vez depois de ter sido vítima de agressão por parte de Alexandre Correa, seu marido. No exato local onde o caso ocorreu, a apresentadora da Record gravou um vídeo aonde deixa bem claro que seu casamento com o empresário acabou e avisa que lutará não somente pelo filho e pela família, como também pelos seu negócios.

Ana disse que não conseguiu ver os noticiários a respeito de sua situação. “Sei que estou ausente há bastante tempo, os motivos todo mundo entende, mas agora, pela primeira vez estou conseguindo ver as redes sociais porque eu me afastei e não consegui olhar as notícias, não consegui olhar nada, tinham muitas verdades, mas também muitas inverdades, muita coisa que estava me machucando”, desabafou ela.

A apresentadora do Hoje em Dia, sobretudo, informou que irá retomar suas atividades , mas aos poucos e também agradeceu o apoio de todos e avisou estar disposta a enfrentar o que tiver pela frente.

“E agora que estou voltando aqui devagarinho, queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez esse apoio de vocês, é muito importante contar com o apoio de todo mundo para ter coragem e continuar enfrentando tudo o que a gente tem que enfrentar pela frente. Sempre fui uma pessoa feliz, uma batalhadora, uma guerreira e não é agora que eu vou parar, tem coisas que acontecem na nossa vida que faz a gente ficar mais forte. Eu sou mulher, eu sou mãe, e isso não vai mudar, eu tenho muito orgulho, eu vou lutar pelo meus filhos, pela minha vida, pelos meus negócios”, deixou ela o aviso.