“O cara nem água se quer levou pra população”, dispara influenciadora nas redes sobre Lula

Camila Rossado está sendo duramente criticada pelos apoiadores do candidato à presidência do Brasil, Lula

Eu disse para vocês que a gente não podia brincar muito com as eleições, porque o bicho estava pegando e muita gente foi usar os stories como voz para uma questão que nem deles são. Mais respeito com o Nordeste, dona Camila. A influenciadora soltou o verbo nos stories, dizendo que precisam tirar a televisão da região, atacando o candidato Lula.

“Eu vendo que o nordeste mudou o resultado, mano o NORDESTE, onde o cara nem água se quer levou para a população?! KKKK gente sério, realmente precisa urgentemente tirar a televisão de lá, para ontem!”, escreveu.

A musa foi duramente atacada pelos apoiadores de Lula e os nordestinos que estavam no radar. Larissa Tomásia, ex-BBB, foi uma que não ficou calada e comentou na publicação.

“Respeita o NORDESTE!!! Respeita a nossa voz!!!!!! É uma falta de respeito que em pleno 2022 uma INFLUENCER, fazer esse tipo de comentário! Inadmissível!!! Democracia é ter direito de voto! É liberdade de expressão! Não vem com preconceito BOSTA! Palhaçada!!!”, escreveu.