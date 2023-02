O apresentador havia sido internado devido a uma otite bacteriana.

ter ficado internado, devido a uma otite bacteriana, na noite do último domingo (26), o apresentador Sikêra Júnior fez a sua primeira aparição pública, já tendo tido alta hospitalar, porém, algo chamou a atenção do público, alguns hematomas que o jornalista está apresentando na face.

Em sua publicação, Sikêra aparece com machucados na boca e no nariz, fazendo um “simbolo do rock” com uma das mão. Sem legenda, a publicação conta com a música Angst, da banda alemã de heavy metal Rammstein, como trilha sonora.