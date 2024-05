“Nunca sofri parada cardíaca”, Davi desmentiu a própria mãe em podcast 

Durante sua participação no PodPah nesta sexta-feira (03), Davi Brito soltou o verbo e falou sobre sua trajetória no reality da Globo. Depois de ser questionado sobre as crises de ansiedade que teve no programa, o apresentador Igão lembrou que a mãe dele, Elisangela Brito, chegou a contar que o filho teve princípios de infarto na infância.

“No programa você começou a ficar ansioso, sei lá, e você achou que estivesse tendo um ataque cardíaco. E aí apareceu a sua mãe contando que você moleque, sofreu paradas cardíacas. Isso é sério?”, quis saber.

Entretanto, o baiano deu uma bela risada da situação e desmentiu a própria mãe. “Não, mano, não. Nunca sofri parada cardíaca, não. Rapaz, falaram até isso? “, disparou. E continuou: “Eu não sabia disso, não. Que eu tive parada cardíaca? Novo? Jovem assim?”, falou Davi, surpreso.