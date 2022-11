“Nunca fui ruim com ninguém”, dispara Ana Castela

Cantora rebateu os comentários de uma matéria dizendo que ela foi arrogante no Caldas Country

Depois que o show de Ana Castela rolou no Caldas Country, em Caldas Novas, diversas matérias disseram que ela estava sendo “estrelinha” e que chegou a ser arrogante no off do palco. Ana surgiu nos stories e rebateu todos os comentários, explicando que essa situação magoa as pessoas e que nunca foi ruim com ninguém.

“Gente, nunca na minha vida eu fui arrogante com alguém, nem nunca vou ser. Ontem eu gravei todas as assessorias na tranquilidade, a única coisa que eu pedi foram poucas perguntas, porque a minha voz estava ruim”, disse ela.

E não parou por aí, porque ela ainda traz à tona o feat com Melody. “A gente não consegue agradar todo mundo, com certeza foi alguém de mau coração. Por esses dias não estou tendo dias legais. Falaram da Melody, perguntaram dela e eu respondi que foi só uma participação me colocando disponível para mais uma parceria”, disparou.