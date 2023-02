Número de mortos na Turquia chega a 11,2 mil

De acordo com o Yahoo Notícias, o número de mortos superou os 10 mil depois do terremoto que afetou o país deixando ruínas

Fofoqueira que se preze tem que prestar atenção no que acontece ao redor do país, e todos nós sabemos que o norte da Síria e o sudeste da Turquia foram fortemente afetados por um terremoto que deixou o país em ruínas. O número de mortos já passa de 10 mil pessoas e muitos estão desabrigados.

8 mil cidadãos turcos morreram no terremoto, enquanto cerca de 2 mil na Síria, de acordo com os balanços das autoridades de Damasco e das equipes de resgate nas zonas rebeldes.

As informações que circulam na boca do povo é que o povo turco tem reclamado bastante da falta de assistência adequada do governo nas áreas mais atingidas.