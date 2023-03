Numa entrevista para uma revista britânica, Rodrigo Santoro fala sobre frustração em Hollywood

Atualmente, aos 47 anos, o ator brasileiro foi visto pela primeira vez no filme “ As Panteras: Detonando” há 20 anos.

Há exatamente 20 anos Rodrigo Santoro encantou a atriz Cameron Diaz ao sair do mar com uma prancha nos braços. Essa participação do ator brasileiro na superprodução “ As Panteras: Detonando “ foi o pontapé inicial de uma carreira internacional no cinema. Apesar de um excelente currículo com grandes diretores, astros e estrelas de Hollywood (nomes como Nicole Kidman e Jim Carrey), a maior frustração de Santoro é não ter participado de um filme de ação, de verdade, contou ele na entrevista à revista britânica, “Schön!”.

Rodrigo Santoro fala sobre a sua trajetória. (crédito: reprodução)

“ Amo aprender e sou muito curioso, o que acaba direcionado minhas escolhas. Eu amo a pesquisa. Sempre quero ser uma versão melhor de mim mesmo,vê o trabalho que faço é muito humano. Estou constantemente explorando a humanidade. Eu começo a escolher um projeto pensando no que eu não fiz ainda. Por exemplo, eu nunca fiz uma ação. ‘300’ era um filme de ação, mas nunca consegui fazer uma ação real, de verdade. “ , disse o ator.

Além da carreira no cinema, o ator tem tido destaque com personagens importantes em séries estrangeiras. A mais recente delas é o drama adolescente sobrenatural “Wolf Pack”, que teve sua estreia em janeiro desse ano, contracenando com Sarah Michelle Gellar, muito conhecida pelo público por “ Buffy, a caça-vampiro”.

“ Foi uma experiência interessante porque ela é um ícone neste universo adolescente. É útil também ter alguém que tenha experiência tão profunda no mundo sobrenatural. Ela também é produtora, e se mostrou uma pessoa muito prática, além de leve e agradável de se lidar .” , comentou Santoro.