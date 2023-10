Núbia Oliiver dá detalhes sobre seu relacionamento aberto: ”Não pode beijo na boca”

A fazendeira e ex-modelo afirma que o relacionamento entre eles sempre foi aberto e garante que beijo na boca é algo muito íntimo.

Meus amores, quando o tema é relacionamento aberto, muitas dúvidas surgem, principalmente porque cada relacionamento tem as suas próprias regras. Diante disso, em entrevista ao meu amigo, o colunista Leo Dias, a ex-modelo Nubia Oliiver abriu o seu coração e contou um pouco sobre o seu relacionamento com o advogado Francisco Silva.

“Nossa relação sempre foi aberta, com regras, mas a gente não tinha responsabilidade emocional um com o outro. Eu achava que ia ser um relacionamento descartável como outros. E hoje eu tenho responsabilidade emocional. Eu amo ele, e hoje não cabe traição”, iniciou Núbia, que continuou afirmando que os seus direitos e deveres no relacionamento.

“Eu olho às vezes, vejo um homem bonito, comento com ele ‘amor, olha que homem lindo. E aí vou?’. Nossa relação é assim. Isso que é bacana, porque não cabe a traição. Por que a mulher trai? Porque ela tem vontade de fazer algo que não pode com [o parceiro]. A mulher e o homem”.

Por fim, a gata afirma que entre as regras existentes entre eles, beijar na boca de outra pessoa, que não seja a boca do outro do casal, é extremamente proibido.

“Nosso relacionamento é aberto, só que é um aberto com regras. Eu falo ‘você quer ir pescar? Você vai pescar, vai trazer seu peixe e eu vou pescar também’. São direitos iguais. Recebemos terceiro, quarto [para o sexo], tudo conversado, em comum acordo. Na relação você tem que ter maturidade. Você tem que ir sem emoção, sem sentimento nenhum. Não pode beijo na boca, é sexual. Todos com os seus respectivos pares, depois a gente vai trocar, beijo na boca [da outra] não. Beijo na boca é muito mais íntimo”, finalizou a modelo