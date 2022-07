Novo EP de Marília Mendonça tem composição de Zezé di Camargo

Hoje não tem como passar o dia todo lembrando dela. No dia que Marília Mendonça completaria 27 anos, o cantor Zezé di Camargo fala sobre sua composição presente no novo EP lançado pela família da cantora. A canção “Não Era Pra Ser Assim” foi a primeira música lançada pela família na voz de Marília. Segundo a coluna de Leo Dias para o Metrópolis, Zezé relembrou momentos ao lado da cantora com muita saudade.

O EP lançado pela família de Marília Mendonça na noite de ontem,21, já ultrapassou 3 milhões de visualizações no YouTube e ainda não completou 24 horas.