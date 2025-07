Novo amor, nova camisa! Ex de Cauã Reymond troca jogador do Flamengo por atleta do Fluminense

Amores, estava participando de um piquenique regado a fofocas em uma área verde da Gávea, eis que uma amiga das Laranjeiras me contou que uma influencer virou a casaca no time e no amor.

Acontece que, a cirurgiã-dentista Luiza Watson causou furor nas redes sociais ao oficializar o relacionamento com o ponta-esquerda do Fluminense, Agustín Canobbio, após protagonizar um breve affair com Allan Souza, do Flamengo.

De acordo com o jornal Extra, há cerca de um mês, a influencer tem sido flagrada, com uma certa frequência, ao lado do jogador uruguaio, fato que aumentou os rumores sobre o casal.

Antes de Canobbio, Luiza Watson se envolveu com Allan, do Flamengo (Reprodução/X)

Conforme a apuração do Extra, Luiza e Canobbio se conheceram através das redes sociais e começaram a interagir após trocas de curtidas e comentários. Segundo pessoas próximas ao casal, a dentista e o atleta Tricolor apresentam uma forte sintonia, mas preferem ser discretos quanto à relação.

Antes do atleta do Fluminense, Luiza Watson se envolveu brevemente com Allan, do Flamengo. O jornal Extra afirmou que a dentista chegou a apresentar o jogador rubro-negro aos familiares, mas devido a problemas comportamentais do volante, ela optou pelo fim do relacionamento.

A dentista também já namorou Cauã Reymond por cerca de 1 ano (Reprodução/Instagram)

Além de Allan, o time de estrelas que Luiza já namorou conta com o ator Cauã Reymond e o surfista Gabriel Medina.

Amores, acho que Luiza é pé quente e está levando sorte ao Fluzão na Copa do Mundo de Clubes, nos States.