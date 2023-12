“Nossa separação não tem a ver com mulher”, dispara Susana Werner após boatos

Susana colocou os pratos limpos em suas redes sociais e disse que sua separação de. Julio Cesar não envolve outra mulher por parte dele. Os rumores surgiram após Léo Dias, meu amigo, publicar uma notícia sobre o possível envolvimento de Julio com outra mulher.

No Instagram, a loira rebateu os rumores. “Pessoal, eu não acredito nisso, não, tá? Que fique bem claro que nossa separação não tem a ver com mulher”, disse ela, e completou: “Nosso fim nada tem a ver com mulher. Print: ‘oi e sim’? Que viagem! A culpa foi minha em ter exposto o nosso fim”.

Em outro momento, ela deixou outro comentário sobre o assunto em um post do colunista. “Mas gente! Pra que isso? Já disse que nunca soube de mulher e acredito no meu ex-marido. Que bobeira! Nosso término nada tem a ver com mulher”, escreveu.