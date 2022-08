“Nós todos temos medo de Xororó, ele não gosta de sacanagem no grupo do WhatsApp”, declara Leonardo

Cantor declarou em publicação no Instagram que o cantor é o menorzinho do grupo, mas todos têm medo dele

Minha gente, socorro! Leonardo revelou que não tem grupo no WhatsApp e o motivo é bem mais simples do que vocês pensam, ninguém fala nada, então ele deletou todos os grupos. O cantor ainda conta que em um dos grupos de amigos do sertanejo, mandou um vídeo de sacanagem e todos pediram para ele apagar, que Xororó iria ficar bravo com a publicação.

“Tenho um grupo dos amigos deletei todo mundo, não quero saber de grupo eles não falam nada, para que quero grupo? Não vem uma frase. Não pode sacanagem, Xororó é contra, se por alguma coisinha lá e o povo: ‘Tira, tira”, disse Leonardo em post.

E não para por aí, porque o sertanejo ainda contou que o tamanho de Xororó não é documento, pois todos têm medo dele. “Todos temos medo do Xororó, ele é o menorzinho de todos, mas nós temos medo”, contou.