North West fará estreia no cinema ao lado de Kim Kardashian

Filha da empresária com Kanye West fará parte da sequência de ‘Patrulha Canina’

Eu fico imaginando os cifrões desse acordo para ter a imagem de North West nas telinhas do cinema. Afe! De acordo com o TMZ, a filha de Kim Kardashian com Kanye West foi escalada para estrear no cinema na próxima sequência de ‘Patrulha Canina’.

A filha mais velha de Kim irá dublar um dos personagens do filme. A empresária também está na jogada e Saint West também. Será o filme com maior participação das Kardashians.

A estreia está marcada para o dia 13 de outubro deste ano e o que posso adiantar é a ansiedade para ver como tudo vai ficar.