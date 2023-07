No pânico, Geraldo Luís avisa que Xuxa abriu seus olhos sobre puxada de tapete dentro da Record

O apresentador soltou o verbo durante entrevista no programa da Jovem Pan

Na participação do programa Pânico da Jovem Pan, na última sexta-feira (28), em entrevista com Emílio e Daniel, Geraldo Luís confessa que a apresentadora tem razão quando afirma que a diretora pegava pesado, mas também elogiou a profissional pelo seu empenho com a apresentadora. E ainda disse que uma não teria se sobressaído sem a outra. Já que é amigo de ambas, Geraldo acompanhou de perto a relação de Xuxa e Marlene Mattos.

“Cada uma tem sua verdade. A Marlene era uma cavala? Era. Inegável, mas era a direção. Era um outro tempo, uma outra televisão”, disparou ele na entrevista. Geraldo ainda disse que mantém contato com Marlene e a admira como profissional.

Os apresentadores do Pânico, Emílio e Daniel pressionaram Geraldo Luís e questionaram se ele sabia algo sobre um possível retorno de Marlene à televisão. Ele não negou ou confirmou, mas fez mistério e falou que o documentário mais favoreceu do que prejudicou a diretora. Ele ainda apontou que essa situação ajudou ele a abrir seus olhos sobre a puxada de tapete que tomou dentro da emissora Record e que foi Xuxa que o alertou sobre isso.

“Está uma turbulência geral nas televisões, ninguém sabe para onde ir, estão perdidas”, criticou ele.