No Brasil: Gisele Bündchen se hospeda com filhos em apartamento de R$31 milhões

Modelo veio passar o natal perto da família e já está hospedada em Santa Catarina junto aos filhos

Enquanto Tom Brady parece estar bem tristinho de passar o Natal sozinho, sendo o seu primeiro ano solteiro. Gisele desembarca no Brasil com os filhos, mais especificamente em Santa Catarina, e já se hospedou em um apartamento de R$31 milhões. Essa é a primeira vez que a modelo vem para o país depois da sua separação do jogador do Tampa.

Benjamin e Vivian, filho da modelo, aproveitam o cenário paradisíaco do apartamento que fica localizado na Para Brava, Itajaí, vendido por mais de 30 milhões de reais, de acordo com a Marie Claire.

O imóvel possui 665 metros quadrados, 5 suítes e dependência de empregada, 7 banheiros, 4 vagas de garagem, piscina privativa e jacuzzi, além de vista para o mar.