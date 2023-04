No auge da carreira, Joelma diz que faria diferente em relação a criação da filhas

Em entrevista ao ‘Domingo Espetacular’, a cantora contou que diminuiria a agenda de shows para conseguir dar mais atenção às pequenas

Não podemos negar que Joelma tem uma carreira impecável e conseguiu levar Belém do Pará para o mundo todo com maestria. Em gravação do seu novo DVD ela falou um pouco sobre a carreira para o ‘Domingo Espetacular’ e disse que faria diferente em relação a criação das filhas.

“Eu faria diferente. Eu diminuiria a agenda para fazer as duas coisas com excelência”, disse a cantora que já amamentou as filhas entre a passagem de uma música e outra.

Joelma ainda conta que pensava em vender 10 mil discos no início da carreira e que mesmo sendo indicada ao Grammy, jamais pensou em alcançar a carreira que tem hoje em dia. “A felicidade está em um braço, em uma palavra. Para ser feliz basta a simplicidade”, diz ela.