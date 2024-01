Nizam vai permanecer no BBB 24?

Eu não tô acreditando no que meus olhos estão vendo!!!!! O Nizam, que é considerado o vilão da edição está enfrentando o quarto paredão contra Pitel, que apareceu irreconhecível com o cabelo liso, e Raquele, considerada a grande planta na berlinda da semana, que terá o resultado divulgado no domingo (21).

Apesar de ser duramente criticado e massacrado nas redes sociais e também entre os brothers do ‘BBB 24’, o executivo aparece na frente em números iniciais da enquete UOL. Como isso é possível, Brasil?

Depois de tudo que esse homem aprontou no programa com suas manipulações e mentiras, Nizam ainda aparece na frente das sisters com 43,49% dos votos para ficar. Em seguida, Raquele com 40,49% e tudo indica que Giovanna Pitel com 16,02% será a eliminada da semana.

Os números, retirados de pouco mais de 20.000 pessoas, assustam e vão ao contrário do que muitos internautas querem. A hashtag ‘Fica Pitel’ chegou aos assuntos do momento no X, antigo Twitter, antes mesmo do Paredão ser formado. É importante ressaltar que estes dados são apenas projeções que em nada influenciam no resultado final. A votação oficial ocorre somente no site Gshow.