Nizam detona Wanessa Camargo: “Sentir na pele o que é tomar voto”

Eita! Nizam deixou a web chocada com sua opinião sobre Wanessa Camargo. O brother comentava os comentários de Davi com Rodriguinho quando chegou a comentar sobre a sister, dizendo que ela só vai sentir o jogo quando levar um voto ao paredão. Oi?

Rodriguinho iniciou: “Wanessa já está com dó. Ela é boazinha demais”, afirmou. Com isso, o brother respondeu: “Mas aí não dá para jogo, desculpa. Aí não está aqui para jogar. Está aqui para ser mãe dos outros. Eu e a Yasmin falamos para ela. Porque ficaram no quarto, conversaram, já está com dó das outras meninas. Eu falei, não dá para fazer isso. Sabe por que não dá para fazer? Porque a hora de votar na gente, eles não vão ter dó”.

E Nizam concordou e alfinetou a sister. “Quando a Wanessa sentir na pele o que é tomar voto, quando a Wanessa sentir na pele o que é talvez estar no paredão, talvez ela mude a opinião dela”, declarou.