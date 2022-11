“Ninguém pode me dizer que não tenho mais idade para tal roupa”, dispara Eliana

Apresentadora comemorou a chegada dos 50 anos em bom estilo e lançou sua opinião sincera sobre sua idade e todas as imposições sociais

Olha ela! Eliana usou o seu aniversário para mandar a sua opinião sincera sobre as mulheres que completam 50 anos. A musa ainda passou a ideia de um discurso empoderado com amarras no feminismo e muito bom gosto na escolha das palavras. Na ocasião, ela conta que vai se unir às mulheres, pois juntas elas sabem ser mais fortes.

“Nos meus 50 anos, ao acordar, quero decidir se vou usar maquiagem ou ficar de cara limpa. Isso é uma escolha e jamais uma imposição por conta da minha idade ou pele madura. Vou me arrumar para sair, escolher se vou usar um vestido curtinho ou uma calça longa, porque ninguém pode me dizer que não tenho mais idade para tal roupa. Nos meus 50 anos, quero enaltecer ainda mais o feminino, me unir mais às mulheres. Sabemos que juntas somos mais fortes”, disse ela no vídeo.

Felicidades para nossa loira do SBT! Precisamos marcar um chá para fofocarmos e colocar o papo em dia, minha musa.