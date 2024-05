Nina Dobrev, de ‘The Vampire Diaries’, sofre acidente de bicicleta elétrica

Não sou só eu que ainda sou viciada em The Vampire Diaries, certo? Acontece que a atriz de sucesso da franquia, Nina Dobrev, sofreu um acidente de bicicleta elétrica e precisou de cuidados médicos depois do fato. A informação foi revelada pela própria artista nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Nina publicou uma foto em cima da bicicleta, pronta para um passeio em um dia ensolarado. Logo em seguida, ela apareceu em uma maca de hospital, com pescoço e joelho imobilizados. “Como começou vs como está indo”, escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos stories, a atriz despreocupou os fãs e atualizou seu estado de saúde. “Estou bem, mas vai ser uma longo caminho de recuperação pela frente”, escreveu Nina, que ainda postou uma selfie no hospital, mostrando que está encarando a situação com bom humor.