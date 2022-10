Nikolas Ferreira diz não acreditar nos resultados das urnas sendo eleito como Deputado Federal

Considerado o muso das eleições 2022, Nikolas recebeu 1,5 milhões de votos em Minas Gerais

Que isso gente, um filme? Nikolas Ferreira foi eleito como Deputado Federal com 1,5 milhão de votos em Minas Gerais e diz não acreditar nos resultados das urnas. Enfim a hipocrisia… O deputado ainda disse que acha que teve mais votos do que o registrado nas urnas e na contabilização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em junho, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que os candidatos que propagarem ou atacarem a confiabilidade das urnas eleitorais, terão o seu registro cassado.

“A posição do TSE é muito clara, já foi dada em dois casos importantes, e será aplicada nestas eleições. Quem se utilizar de fake news, quem falar de fraude nas urnas terá seu registro cassado, independentemente de candidato a qual cargo for”, disse Moraes.