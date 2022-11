Nicole Bahls revela já ter agredido ex-namorado: “Foi só no soco”

A modelo conta que descobriu a traição graças a um amigo do ex-namorado.

Em entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”, que é comandado pela dupla Gio Ewbank e Fê Paes Leme, a modelo Nicole Bahls contou que ao descobrir traição de um ex-namorado , ficou tão indignada que chegou a agredir o rapaz.

“Sempre fui aquela que fica chateada com o cara quando tem traição, e não com a mulher. Eu vou pra cima do bofe! Uma vez peguei no soco um! Ele estava lá pra Salvador – o bofe era de Salvador, fica a dica”, a modelo começou a contar.

Ela relata que a traição foi descoberta pois seu ex teria brigado com um de seus amigos que ligou para Nicole e lhe contou toda a verdade. Ela que estava esperando o boy chegar de Salvador conta como foi reencontrar o rapaz após descobrir a traição.

“Ah, do jeito que eu abri a porta, que ele chegou do aeroporto às 5h da manhã, foi só soco! Eu com um vestido tomara-que-caia, os peitos de fora… E o bofe quietinho…”, em meio aos risos, relatou a ex-panicat.