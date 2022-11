Nicole Bahls fala de agressão após descobrir traição de ex

Modelo e apresentadora contou que o ex-namorado não reagiu bem quando ela jogou a verdade na sua cara

Que saudade eu estava de Nicole Bahls, meu Deus. A musa esteve no ‘Quem Pode, Pod’ e contou de uma situação difícil que passou com o ex-namorado quando descobriu uma traição. Nicole contou que chegou a ser agredida na ocasião, porque disse que sempre tirou satisfação com a parte masculina da traição.

“Eu nunca fui daquela que vai tirar satisfação com mulher, ou fica chateada com a mulher, eu sempre fui daquela que fica chateada com o cara! Meu relacionamento é com você, não é com o outro. Então, se alguém me deve satisfação, eu vou cobrar de você!”, contou.

A modelo ainda contou detalhes do fato. “Uma vez eu peguei um no soco. Ele estava lá por Salvador, o ‘bofe’ é de Salvador, fica a dica. Aí, ele brigou com um amigo, esse amigo era meu conhecido, aí o amigo com raiva dele, me liga de madrugada e diz ‘fulaninho ficou com fulaninha”, alertou.