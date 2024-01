Nicole Bahls esbarra com fã que tatuou seu nome na costela no Bloco da Lexa

Minha gente, eu to amando esse pré- carnaval carioca, to me acabando nos bloquinhos. Acabei de saber por uma amiga do Leme que acabou chegar aqui em casa que um fã de Nicole Bahls conseguiu ser notado pela modelo em pleno Bloco da Lexa, tudo isso porque ele tem o nome dela tatuado em sua costela, o que acabou chamando a atenção da homenageada.

A ex-panicat foi até o rapaz que acompanhava o trio, neste domingo (28), no Rio de Janeiro, e fez questão de fazer fotos com ele.