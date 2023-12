Neymar tem nova conversa com influenciadora vazada quando Bruna estava grávida

Na conversa, o jogador demonstrou interesse no conteúdo adulto de Aline Farias, produtora de conteúdo para o OnlyFans

Um livramento? Aloca! Mais conversas de brincadeiras boba se gostosas de Neymar Jr. foram descobertas. Dessa vez ele conversou e demonstrou interesse no conteúdo de Aline Farias, uma produtora de vídeos para o Only Fans. De acordo com Fábia Oliveira, a conversa aconteceu quando Bruna Biancardi ainda estava grávida.

No bate-papo, o jogador mostrou interesse em ver o conteúdo de Aline, que faz trabalhos para a plataforma de conteúdos adultos OnlyFans. “Daqui a pouco tô no Brasil. Um amigo ali passou seu contato. Hahaha, tava me mostrando você”, iniciou ele. “Mentira hahaha”, respondeu ela. “Depois te ligo”, disse o atleta.

Segundo a publicação, a conversa não entre eles não se desenvolveu porque Aline estava comprometida na época e decidiu não se estender.