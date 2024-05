Neymar para Piovani: “Toma vergonha na sua cara. Tem 50 anos e quer vir lacrar na internet”

Eitaaaa amores! Que loucura é essa? Menino Ney que nunca falou nada para ninguém, perdeu a compostura com a dona Luana Piovani. Tudo começou na noite desta quinta-feira (30), quando Neymar Jr. decidiu quebrar o silêncio nas redes sociais e rebater as críticas feitas por Piovani. Vale lembrar que ontem, eu lancei uma nota em que a atriz declarou que o jogador é “um péssimo exemplo como cidadão, pai, homem, marido e companheiro”, além de detonar o suposto apoio do atleta a uma proposta para privatizar as praias brasileiras.

“Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí e soltaram uma louca que não solta o meu nome da boca. Quem trabalha aí no hospício que ela estava, por favor, vai atrás dela. Tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca. Incrível”, iniciou Neymar.

Em seguida, ele ressaltou que Luana “só fala m**” na internet. “Quer ser famosa, filha? O tempo já foi já.Era uma ótima atriz, tenho nada pra falar de você. Mas agora… tem que enfiar um sapato na sua boca, se não só fala merda. Outra coisa… quer falar do meu caráter? Você nem me conhece, não sabe de onde eu vim, o que eu passei, não sabe do meu dia a dia, não sabe de nada. E quer falar dos meus filhos? Não tô te entendendo. Nunca falei dos seus filhos, sempre os tratei super bem. E, por sinal, me adoram”, afirmou.

“Agora, você não pode falar da minha criação, das minhas crias. Se você quiser os telefones das mães dos meus filhos, eu te passo. Pergunta pra elas se sou mau pai. Toma vergonha. Tem 50 anos e quer lacrar na internet, tá pensando que você é quem? Vai pro car**”, finalizou.

Confira o vídeo abaixo: