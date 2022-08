Neymar manda recado após notícia de término com Bruna Biancardi

Os relacionamentos do Neymar sempre dão o que falar e não é de hoje. Sossega um pouco menino. Após a notícia do fim do relacionamento de Neymar com Bruna Biancardi na manhã de hoje, 10, após descobrir uma suposta traição do atleta na festa juninque dada pelo jogador.

Neymar postou um vídeo mandando um recado para os ‘faladores’. “Hahaha, hihihi… Faladores de plantão! Falador passa mal, hein? Cuidado, papai” falou o jogador em seus stories, no Instagram. Já Bruna não se manifestou sobre o fim do relacionamento.