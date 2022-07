Jogador não se calou e ainda disse que quem escreve as matérias nunca chutou uma bola

Joga água que Neymar está nervoso! Minha gente, ontem (26), o jogador não se calou diante de uma matéria publicada no Twitter do Globo Esporte. A matéria dizia que Neymar sofreu um “pênalti fantasma”, e logo abaixo o comentário do futebolista acabava com a forma que a notícia foi exposta.

“Fantasma? GE sendo GE… Tocou é pênalti! Bando de gente que nunca se que chutou uma bola e fica fazendo matéria de [email protected]”, escreveu Neymar no Twitter.

E não parou por aí, porque no seu perfil oficial ele ainda escreveu: “Fala ok que quer, escuta o que não quer”.

