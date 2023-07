Neymar é criticado por se preocupar em ser pai de menina

Mc Ryan compartilhou um print de uma conversa que teve com o jogador e os internautas não deixaram de problematizar o diálogo

Mc Ryan SP descobriu nesta segunda (22) que será pai de uma menina e compartilhou a notícia com seus seguidores por meio de um print de uma conversa com Neymar Jr. O jogador mostrou-se preocupado por ser pais de menina e a web não perdoou.

“Somos papais de meninas agora, hein, lindão? Os reis da revoada tiveram uma menininha. Coração chega aperta”, escreveu o funkeiro. “É, rapaz. Agora, ‘tamo’ f*dido”, respondeu Neymar. “Quando estiver no Brasil, me avisa. Já vou comprar um [revólver] 38 para você e para mim”, continuou MC Ryan, em um print publicado por ele mesmo.

Os internautas não ficaram calados: “Quando ela crescer, vão fazer com ela o que você fez com a filha alheia”, escreveu um. “Não mexe com as filhas dos outros porque você pode ter filha mulher”, disse outra.