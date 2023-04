Netflix anuncia documentário  da carreira e  vida de Luísa Sonza

A cantora afirma que através da série documental, o público poderá conhecer uma Luísa que nunca foi vista.

Olha ela! Para quem era vista apenas como a mulher de um humorista, nesta terça-feira (11), estando solteira e com a carreira a mil, a cantora Luísa Souza anunciou que terá um documentário sobre a sua vida e carreira produzido pela Netflix.

Através de seu instagram, a cantora afirmou que a série documental terá não só a sua vida profissional, mas também a sua vida pessoal gravada, onde o público poderá conhecer uma Luísa jamais vista.

“O público vai poder se aprofundar no meu processo criativo. Quando você é artista, a vida particular e a profissional se misturam e eu acho que é isso que as pessoas vão ver. Eu gosto de viver e contar as minhas experiências pessoais nas músicas”, afirmou a cantora.

Já na sinopse oficial da obra, que ainda não tem uma data de estreia anunciada, a plataforma de streaming garante que o documentário trará o melhor e o pior da cantora, abordando temas super atuais.

“No topo, mas sempre à beira de um penhasco, a cantora se transforma no ícone de uma geração e personifica em sua trajetória temas atuais: vulnerabilidade, saúde mental, sexualidade, redes sociais e cancelamentos. A série mostra Luísa em sua camada mais sensível, sem medo de se expor e encarar os altos e baixos do seu passado e presente”, garantiu a Netflix.